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Российские ритейлеры запретят принимать наличные

Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Крупные ритейлеры и службы доставки планируют ввести единые правила безопасности, чтобы не допустить распространения в России коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Wildberries.

Компании договорились, что будут доставлять товары и выдавать заказы в пунктах выдачи бесконтактным способом. Согласно новым правилам, торговые залы будут закрыты, работа будет осуществляться только в режиме пункта выдачи заказов. Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов. Будут выдаваться только предоплаченные на сайте или в приложении покупки.

К соглашению присоединились Wildberries, "Связной", Avito, Boxberry, "Снежная Королева", Lamoda, Ozon, "Ситилинк", DPD, ПЭК, "М.Видео-Эльдорадо", Aliexpress и "Спортмастер". Эту инициативу также поддержала "Леруа Мерлен", но без закрытия торгового зала.

# Россия
По материалам: ria.ru

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