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Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина

Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина

Правительство России одобрило поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Также ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях», — указал Мишустин.

Кроме того, с 30 марта вводятся временные ограничения на движение всех видов транспорта через границу Российской Федерации, включая ее сухопутную часть с Белоруссией.

Что касается ужесточения административной ответственности, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Если это должностное лицо — то штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей.

За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

ИА Newstes уже сообщало, ранее премьер Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье.

Напомним, с сегодняшнего дня в Москве, а также в Московской и Мурманской областях действует режим всеобщей самоизоляции. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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