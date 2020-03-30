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Ростех: поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в этом году

Ростех: поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в этом году
Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся в этом году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов. В прошлом году "Уралвагонзавод" завершил госиспытания танка Т-90М "Прорыв", в этому году мы начнём его поставки в войска", - сказал Евтушенко.

Контракт на поставку опытной партии Т-90М ("Прорыв-3") в войска был подписан в ходе военно-технического форума "Армия-2019". В начале 2020 года в "Уралвагонзаводе" сообщили, что государственные испытания танка успешно завершены.

Проект Т-90М является одной из крупнейших за все время модернизаций базовой машины, в результате которой Т-90 должен получить повышенные характеристики и расширенные возможности. В проекте Т-90М используется дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., который разгоняет Т-90М на шоссе до 60 км/ч. Помимо этого, модернизированная машина получила обновленную башню, новую систему управления огнем и системы защиты.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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