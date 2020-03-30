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Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус

Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Госкорпорация "Ростех" осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Некоторые разработки в этой сфере - совершенно новые. Например, сейчас совместно с РФПИ в Татарстане осваивается производство портативной мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19. В ближайшее время эта продукция должна выйти на рынок", - сказал он.

Он также сообщил, что у госкорпорации есть необходимые компетенции для разработки актуальных вакцин. "И не только, кстати, вакцин: мы производим целую линейку продуктов, которая помогает предупредить распространение инфекции. Буквально на днях правительство определило нас (холдинги "Швабе" и КРЭТ) единственным поставщиком оборудования для борьбы с распространением коронавируса в России", - добавил Евтушенко.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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