С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA

Вадим Карасев

Известный отечественный автоконцерн АвтоВАЗ пересмотрел свой прайс и теперь с 1 апреля 2020 года весь модельный ряд LADA повысится в цене.

Так, средняя стоимость отечественного автомобиля марки вырастет примерно на 1%, что составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Завод уже уведомил свои дилерские центры о грядущих изменениях для розничной торговли.

Как сообщает Российская газета, Lada Granta Sedan в базовой комплектации будет стоить 460900 руб., Lada Granta Sedan - 636 900 руб., Lada Xray - 626 900 руб., Lada Largus - 622 900 руб., Lada 4x4 - 559 900 руб.

Представители завода пока не комментируют повышение цен и не называют его точной причины. В свою очередь дилерские центры склонны говорить, что эта мера была запланирована. При этом версия с падением курса национальной валюты также не отвергается, но отмечается, что в таком случае рост был бы более значительным - до 5 - 7%. Возможно, что некоторое влияние оказал повышенный спрос на автомобили, - по признанию некоторых центров автомобили LADA расходятся как “горячие пирожки”.

Последнее повышение на автомобили произошло 1 января и составило 2,3%. В прошедшем 2019 году волжский автомобильный завод трижды изменял стоимость выпускаемых транспортных средств.

За январь 2020 года было продано почти 22 тысячи автомобилей LADA, что больше на 1,2%, чем в аналогичном периоде прошлого года, а за февраль продажи составили 25 тысяч авто (на 7% больше, чем в феврале 2019 г.).

Ранее Южный Федеральный сообщал, что в связи с трудной кризисной ситуацией в отрасли на фоне распространения коронавирусной инфекции автодилеры России заявили о необходимости поддержки.