Самый вымирающий город России могут закрыть на неопределенный срок

Анастасия Иванова

На время пандемии коронавируса Воркуту целесообразно объявить закрытым городом, считает мэр Воркуты Игорь Гурьев.

«Воркута — первый город в Коми, где неделю назад закрылись на карантин все муниципальные учреждения, включая спортивные и культурные. Первые комментарии горожан были негативными, но в итоге вся республика приняла такие же меры. Я за кардинальные решения, чтобы не пришлось потом нагонять. Я за то, чтобы полностью закрыть Воркуту, объявив карантин. Сейчас сотнями уезжают и приезжают в город, и для Воркуты это опасно. Вахтовики приезжают из ДНР, ЛНР и самой Украины», — заявил Гурьев на своей странице «ВКонтакте».

По данным на конец марта, в Воркуте не выявлено ни одного случая коронавируса. Власти города обращают пристальное внимание на всех приезжающих в город, особенно из-за границы.

В настоящий момент в больнице под наблюдением находятся несколько воркутинских школьников, которые накануне ездили во Францию. На домашний карантин отправлены четверо воркутинцев -двое взрослых и двое детей — которые ехали из Москвы на поезде вместе с девушкой, у которой был выявлен коронавирус, когда пассажирка высадилась в Котласе (Архангельская область).

С целью предотвращения пандемии мэрия Воркуты советует горожанам отказаться от посещения магазинов и заказывать продукты на дом. Кроме учреждений образования и культуры, ресторанов, кафе и других посещаемых горожанами мест, закрыт городской парк.

По словам Игоря Гурьева, закрытие Воркуты не должно касаться снабжения города продуктами, энергоносителями и товарами первой необходимости. Из-за арктического климата и вечной мерзлоты автономное снабжение Воркуты злаковыми культурами, овощами и фруктами невозможно.

Снабжение Воркуты всем необходимым для существования осуществляется по железнодорожной ветке Москва — Воркута. В конца февраля-начале марта угледобывающая Воркута закупила уголь для нужд городского ЖКХ в Кузбассе. Уголь из воркутинских шахт оказался малопригоден для местных ТЭЦ. Шахта «Южная», которая в советские годы производила уголь для нужд города, закрыта в 1990 -х годах.

Возможное закрытие Воркуты, чего хочет мэр города, напомнит «заполярной кочегарке» времена ГУЛАГа, когда Воркута была закрытой зоной в последний раз. В 1943 году, когда лагеря ГУЛАГа в районе реки Воркуты получили статус города, въезд в город для вольнонаемных граждан осуществлялся только по специальным документам. До 1956 года рост населения города осуществлялся за счет сотрудников ГУЛАГа и заключенных. Период максимального роста населения пришелся на 1960−1970-е годы, за счет приезжающих за «длинным северным рублем».

С середины — конца 1980-х годов пошел резкий спад населения, усилившийся в 1990-х и нулевых годах в связи с массовым закрытием угольных шахт, зависимых от шахт учреждений и предприятий, а также оптимизацией школ. Состояние жилого фонда и сферы ЖКХ в городе имеет характер устойчивой деградации.

Ранее в издаваемой в Коми газете «Вечерняя Инта» была публикация, что Воркуту сделают полностью закрытым городом — в связи с тем, что в городе будет дислоцирована Арктическая военная группировка Минобороны России. «Вечерняя Инта» писала, что в рамках объявления Воркуты «почтовым ящиком» в городе закроют единственный СИЗО, а находящихся там подследственных перевезут в Инту.

По данным Росстата, Воркута — самый быстровымирающий город России и город — лидер в Республике Коми по сокращению численности населения. Перспективы социально -экономического возрождения экспертами и горожанами оцениваются как крайне низкие или нулевые.