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Самый вымирающий город России могут закрыть на неопределенный срок

Самый вымирающий город России могут закрыть на неопределенный срок

На время пандемии коронавируса Воркуту целесообразно объявить закрытым городом, считает мэр Воркуты Игорь Гурьев.

«Воркута — первый город в Коми, где неделю назад закрылись на карантин все муниципальные учреждения, включая спортивные и культурные. Первые комментарии горожан были негативными, но в итоге вся республика приняла такие же меры. Я за кардинальные решения, чтобы не пришлось потом нагонять. Я за то, чтобы полностью закрыть Воркуту, объявив карантин. Сейчас сотнями уезжают и приезжают в город, и для Воркуты это опасно. Вахтовики приезжают из ДНР, ЛНР и самой Украины», — заявил Гурьев на своей странице «ВКонтакте».

По данным на конец марта, в Воркуте не выявлено ни одного случая коронавируса. Власти города обращают пристальное внимание на всех приезжающих в город, особенно из-за границы.

В настоящий момент в больнице под наблюдением находятся несколько воркутинских школьников, которые накануне ездили во Францию. На домашний карантин отправлены четверо воркутинцев -двое взрослых и двое детей — которые ехали из Москвы на поезде вместе с девушкой, у которой был выявлен коронавирус, когда пассажирка высадилась в Котласе (Архангельская область).

С целью предотвращения пандемии мэрия Воркуты советует горожанам отказаться от посещения магазинов и заказывать продукты на дом. Кроме учреждений образования и культуры, ресторанов, кафе и других посещаемых горожанами мест, закрыт городской парк.

По словам Игоря Гурьева, закрытие Воркуты не должно касаться снабжения города продуктами, энергоносителями и товарами первой необходимости. Из-за арктического климата и вечной мерзлоты автономное снабжение Воркуты злаковыми культурами, овощами и фруктами невозможно.

Снабжение Воркуты всем необходимым для существования осуществляется по железнодорожной ветке Москва — Воркута. В конца февраля-начале марта угледобывающая Воркута закупила уголь для нужд городского ЖКХ в Кузбассе. Уголь из воркутинских шахт оказался малопригоден для местных ТЭЦ. Шахта «Южная», которая в советские годы производила уголь для нужд города, закрыта в 1990 -х годах.

Возможное закрытие Воркуты, чего хочет мэр города, напомнит «заполярной кочегарке» времена ГУЛАГа, когда Воркута была закрытой зоной в последний раз. В 1943 году, когда лагеря ГУЛАГа в районе реки Воркуты получили статус города, въезд в город для вольнонаемных граждан осуществлялся только по специальным документам. До 1956 года рост населения города осуществлялся за счет сотрудников ГУЛАГа и заключенных. Период максимального роста населения пришелся на 1960−1970-е годы, за счет приезжающих за «длинным северным рублем».

С середины — конца 1980-х годов пошел резкий спад населения, усилившийся в 1990-х и нулевых годах в связи с массовым закрытием угольных шахт, зависимых от шахт учреждений и предприятий, а также оптимизацией школ. Состояние жилого фонда и сферы ЖКХ в городе имеет характер устойчивой деградации.

Ранее в издаваемой в Коми газете «Вечерняя Инта» была публикация, что Воркуту сделают полностью закрытым городом — в связи с тем, что в городе будет дислоцирована Арктическая военная группировка Минобороны России. «Вечерняя Инта» писала, что в рамках объявления Воркуты «почтовым ящиком» в городе закроют единственный СИЗО, а находящихся там подследственных перевезут в Инту.

По данным Росстата, Воркута — самый быстровымирающий город России и город — лидер в Республике Коми по сокращению численности населения. Перспективы социально -экономического возрождения экспертами и горожанами оцениваются как крайне низкие или нулевые.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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