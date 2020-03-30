«Сауну заказывали?»: киевский Подол залило кипятком (видео)

Лидия Мартынова

В понедельник, 30 марта, в Киеве снова прорвало трубу горячего водоснабжения. Ранее подобное происшествие уже произошло в крупном столичном торговом центре Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская».

Как сообщает «Киев Оперативный», авария системы водоснабжения произошла на Щекавицкой и Межигорской улицах. Подол окутан паром. «Сауну заказывали?» — так подписали на канале видеоролик, на котором зафиксировано происшествие.

Ранее сообщалось, что центр Киева затопило кипятком из-за порыва трубы горячего водоснабжения на пересечении улиц Руставели и Саксаганского.

Напомним, из-за порыва трубопровода в центре Киеве два автомобиля фактически попали в ловушку.

Ранее крупная авария случилась на Голосеевском проспекте — из-за протекающей трубы улица буквально превратилась в реку.