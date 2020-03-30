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Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу

Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу
Сбербанк выдал первый беспроцентный кредит по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от коронавируса, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении.

Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее года, срок кредитования — до 1 октября. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования), пояснили в банке.


Анатолий Попов отметил, что потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 миллиардов рублей.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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