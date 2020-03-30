СМИ: молодой отец Евгений Петросян стал прадедушкой

Вадим Карасев

Около недели назад в СМИ появилась информация, что у 74-летнего Евгения Петросяна родился ребенок. Как выяснилось, почти одновременно с этим популярный сатирик стал прадедушкой, сообщает "Собеседник".

Как отмечается, некоторое время назад дочь Петросяна Викторина прибыла в Россию из США, где она живет вместе с двумя сыновьями. Женщина хотела поздравить отца с прибавлением, однако теплого общения так и не получилось из-за семейных конфликтов. При этом Викторина не смогла вернуться в Америку, так как из-за распространения коронавируса границы закрыли.



"Викторина в шоке: она не понимает, когда теперь вернется в США. А там у нее много дел: бизнес, плюс большая семья. Не так давно она стала бабушкой — у одного из ее детей родился ребенок", - рассказала подруга.



По данным журналистов, Петросян практически одновременно стал и отцом, и прадедом, однако сам сатирик об этом не в курсе, так как он с дочерью практически не общается. Юмориста крайне обидело, что в ходе его развода с Еленой Степаненко дочь встала на ее сторону.

"С Еленой у них сложились очень теплые отношения: Викторина целиком и полностью на ее стороне, что очень не нравится Евгению Вагановичу. В этот приезд Викторина решила жить отдельно от Степаненко. Она остановилась в одной из квартир юмористки", - отметила подруга Викторины.

Накануне с рождением девочки Божену Рынску поздравила Татьяна Брухунова, которая, по данным СМИ, недавно сама стала матерью. Как отмечалось, у Евгения Петросяна и его молодой жены родился мальчик, при этом многие заподозрили, что звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери.

Божена Рынска в ответ на сообщение Татьяны Брухуновой в свою очередь поздравила ее саму, подтвердив тем самым слухи о рождении мальчика у Петросяна.

"И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала", - написала Божена Рынска, на что Татьяна Брухунова ответила "влюбленным смайликом".



Как писал ранее NEWSTES, ранее опроверг слухи о том, что ему родила ребенка суррогатная мать, заявив, что сам может ребенка сделать.

