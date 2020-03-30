СМИ: у советника Нетаньяху выявили коронавирус

Лидия Мартынова

Ривка Палух, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины, заразилась коронавирусом, сообщает газета Times of Israel.

По данным издания, Палух приняла решение сдать тест после того, как коронавирус подтвердился у ее мужа. Анализы выявили положительный результат.

Как отмечает газета, последний раз Палух контактировала с премьер-министром в четверг, однако встреча проходила с соблюдением необходимой дистанции.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысячи случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.