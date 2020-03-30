СМИ узнали, кто мог записать скандальные пленки с якобы братом Ермака

Алексей Вольцев

На опубликованных народным депутатом Гео Леросом видео, где присутствует мужчина, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака, помимо него фигурируют еще два человека — помощник и тот, кто снимал видео.

Об этом пишет «Радио.Свобода».

По утверждениям журналистов, помощника якобы зовут Сергей Ш. — именно он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование.

Также присутствует и человек, который снимал видео — расследователи утверждают, что это некий Дмитрий Ш., 39 лет от роду, уроженец Харькова и выпускник Харьковского национального университета внутренних дел.

Он якобы является владельцем нескольких компаний — в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной. Он принимал активное участие в переговорах по кандидатам на головы госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

На записях он активно участвует в организации собеседований и предлагает кандидатов Сергею Ш., который впоследствии составляет график их приема у мужчины, похожего на Дениса Ермака.

Он владелец нескольких компаний — в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной. Об одной из своих агрофирм в Ровенской области он вскользь упоминает на записях от 23 сентября, после собеседования кандидата на голову Сарненской налоговой службы, в которой он «отправлял директора». О его причастность к сфере агро свидетельствует и его активное участие в переговорах о кандидатах на головы госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

На одном из видео в кадр частично попадает его лицо.

Сообщается, что перед выходом публикации «Схемы» несколько раз попытались связаться с Дмитрием Ш., но его телефон был выключен, а на сообщения, отправленные в мессенджер, он не ответил. Номер другого фигуранта съемок, Сергея Ш. тоже не отвечает.

Ресурс отмечает, что характер съемок указывает на то, что они велись на профессиональную технику, а не на телефон. в то же время пока сложно сказать, кто и что двигало автором съемки, и работал ли он по собственной инициативе или на частный заказ. А, возможно, записи осуществлялись в рамках работы правоохранительных органов?

Напомним, что председатель Офиса президента уже заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с его братом Денисом Ермаком. И призвал депутата от «Слуги народа» Гео Лероса «подготовиться», заявив что тому «придется отвечать публично за каждое слово лжи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналист Юрий Бутусов считает, что видеозаписи с младшим братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом были сделаны сотрудником киевского главка СБУ.