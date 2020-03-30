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Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я видела только врачей»

Снежана Георгиева о борьбе с раком: «На протяжении двух месяцев я видела только врачей»
Подруга Светланы Бондарчук призналась, что страдала от рака, и рассказала, как пережила тяжелые месяцы борьбы с недугом. Она также опубликовала архивный кадр, на котором запечатлена во время госпитализации в клинике.

Снежана Георгиева одна из самых известных бизнесвумен России — она совладелица компании по производству игристых вин, а также учредитель несколько других проектов. Женщина дружит со многими отечественными знаменитостями, среди которых Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и Наталья Чистякова-Ионова. Широкую известность она получила благодаря участию в шоу Ксении Собчак, где рассказывала о богатой жизни, споря с молодыми девушками-инстаграмщицами, появившимися в последние годы.

В социальных сетях Снежана делится красивыми снимками, на которых занимается спортом и демонстрирует наряды от ведущих дизайнеров, но накануне она решилась на откровенность — оказывается, шесть лет назад женщина перенесла онкологическое заболевание и несколько месяцев была изолирована от людей.

«На протяжении двух месяцев я видела только врачей в белых халатах и масках, маму и мужа, тоже в халатах и масках», — вспоминает Снежана.

44-летняя бизнесвумен признавалась: у нее было много книг, но она не могла читать, потому что из-за постоянных лекарств упало зрение, а компьютером можно было пользоваться только два часа в день. На улицу ей тоже было запрещено выходить: чаще всего предприниматель рассматривала больничный сад через окно палаты.

Сейчас Снежана понимает, что до последнего боролась и не опускала руки, но иногда к ней приходил страх и тревога. «Что будет, с теми, кто останется без меня, в случае, если я не справлюсь. А еще я мечтала о том, как когда-нибудь схожу с семьей в любимый ресторан, или с подружками в хороший спа, или забудусь от искусства, стоя посередине какого-нибудь огромного музея», — заявила Георгиева. 

Лечение принесло свои плоды, и спустя два месяца женщина смогла выйти на улицу, правда, врачи посоветовали ей меньше контактировать с людьми из-за слабого иммунитета. «Так я прожила почти год в надежде, что я на пути к победе, что лучшее у меня впереди, что все это страшный сон, и он скоро закончится», — вспоминает подруга Бондарчук.


Летом 2015 года врачи обрадовали: она полностью здорова и может вернуться к нормальной жизни. По словам Снежаны, тот период был намного тяжелее, чем то, через что нужно пройти сейчас — когда власти попросили людей остаться дома на карантине и меньше контактировать с людьми из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я уверена, что у этого испытания есть начало и есть конец. И конец этот непременно будет счастливым. Возможно не таким, как мы его себе сейчас представляем, но все-таки счастливым», — считает Георгиева. 

По ее мнению, нужно просто соблюдать правила, не поддаваться панике, оставаться в здравом уме, верить в лучшее. В комментариях к посту пользователи поблагодарили Снежану за откровенность и сказали, что такое признание дорогого стоит. Ей написали множество знаменитостей, многие из которых даже не знали, через что пришлось пройти женщине, чтобы поправиться.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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