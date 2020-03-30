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Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение

Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение

Экономики всех стран «Большой двадцатки» (G20) оказались под серьёзным ударом в результате достаточно внезапного обрушения на них бед, связанных с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Как отмечают аналитики, очередная рецессия в глобальном масштабе назревала давно, а смертельный вирус стал лишь катализатором негативных процессов в ведущих экономиках мира. Кризис не обошёл стороной и Турцию, и по мере приближения к началу туристического сезона, который с высокой вероятностью окажется сорванным, правительство страны будет всё больше ощущать давление.

Коронавирус толкает Турцию к социальному коллапсу, власти страны должны предотвратить волну увольнений работников, говорит доцент Берлинской школы экономики и права Умит Акчай. В интервью газете Sözcü он напомнил, что правительство Реджепа Тайипа Эрдогана подготовило пакет стимулирующих мер размером 15 млрд долларов, чтобы смягчить воздействие пандемии на экономику. Впрочем, эти меры видятся Акчаю «запутанными» и «нереалистичными». Так, по мнению экономиста, не следует ожидать, что содержащиеся в стимулирующем турецкую экономику пакете налоговые льготы будут достаточными.

«Я вижу два варианта, учитывая нынешнюю ситуацию: либо правительство предвидело, что проблемы будут обостряться, и пока ограничилось первым пакетом мер, либо оно не смогло понять масштабы того, что мы переживаем», — сказал эксперт.

Сдерживание распространения коронавируса является вопросом жизни и смерти, и следует рассмотреть все методы предоставления финансирования для борьбы с его воздействием, включая прямое заимствование у Центрального банка Турции, говорит собеседник издания. Но представленный пакет мер правительства Эрдогана показал, что его приоритетом является защита интересов бизнеса, а не работников страны. Власти думают, что могут справиться с любой проблемой, предоставив больше кредитов, но это тупик, уверен Акчай.

Правительственный пакет стимулирующих мер мало что сделал для многих низкооплачиваемых работников и владельцев малого бизнеса, которые будут страдать от худших экономических последствий этой пандемии. Вместо этого кабинет Эрдогана обратился к своему испытанному методу, пытаясь оживить экономику, поощряя заимствования. «Когда ты держишь молоток, ты видишь каждую проблему как гвоздь», — сделал собеседник Sözcü образное сравнение.

Грядёт волна безработицы, которая, вероятно, очень сильно ударит по Турции. Страна всё ещё не оправилась от ущерба, нанесённого валютным кризисом в августе 2019 года. «Во-первых, должен быть введён запрет на увольнение работников, должна быть предоставлена отсрочка в погашении (потребительских) кредитов и должна быть оказана поддержка домашним хозяйствам. Это единственный способ, чтобы люди могли оставаться дома», — считает Акчай.

По его словам, если терпящие убытки работодатели решатся на массовые увольнения, Турция столкнётся с полномасштабным социальным кризисом. «Официальные показатели безработицы находятся на рекордно высоком уровне. Мы вполне можем столкнуться с социальным кризисом», — предупреждает экономист.

«Мы сейчас переживаем необычный период. Человеческая жизнь поставлена ​​на карту. В такой ситуации не может быть никаких ограничений для защиты человеческой жизни. При необходимости могут быть использованы многие новые методы, в том числе — прямые заимствования у Центрального банка», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Newstes, Турция остановила 28 марта всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Однако решения о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией и установления жёстких ограничений на передвижения граждан до сих пор нет. Оппозиция страны по этой причине усилила критику в адрес правительства Эрдогана. Вместо подписания указа о режиме ЧП турецкий лидер в минувшую пятницу призвал граждан к «добровольному карантину», при котором следует оставаться дома.

В настоящее время в Турции закрыты школы, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи и приостановлены полёты в десятки стран.

Согласно последним данным, в стране подтверждено 9217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 131 человек умер.

Несмотря на ухудшающуюся с каждым днём эпидемиологическую ситуацию, президент Эрдоган заявил 25 марта, что Турция преодолеет вспышку коронавируса через две-три недели.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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