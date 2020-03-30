США отправили в Китай первый за год груз СПГ

Алексей Вольцев

В Китай идет танкер с американским сжиженным газом. Это будет первая доставка СПГ из США за год. В марте 2019 года Китай ввел против американского сжиженного газа заградительные пошлины и возить его стало нерентабельно.

По данным навигационного портала Marinetraffic, танкер СПГ SK Resolute идет в китайский Тяньцзинь, куда должен прибыть 29 апреля.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Источники Reuters указывают, что судно идет с терминала Cameron LNG у Мексиканского залива и ранее судно указывало конечной точкой порт Кристоба в Панаме. Однако 28 марта оно изменило маршрут и с тех пор отключило автоматическую идентификационную систему (АИС).

В Reuters отмечают, что груз американского СПГ станет первым грузом в Китай за год. В марте 2019 года Пекин установил 25-процентные пошлины на СПГ из США и с тех пор в Китай не попало ни кубометра американского газа. Им стало невыгодно торговать.

Впрочем, судно еще может поменять конечный порт, как уже происходило, заметили в Reuters.

Ранее в Китай из США возобновились поставки сжиженного углеводородного газа. Пекин стал освобождать отдельных импортеров от пошлин на поставку американского СУГ.

Напомним, что Китай и США подписали временный меморандум, по которому Пекин обязался значительно увеличить закупки энергоносителей из Соединенных Штатов и к уровню импорта 2018 года потратить за два года еще $ 54 млрд на импорт угля, газа и нефти. Что выглядело крайне сомнительно тогда, а сейчас, в условиях падения спроса из-за коронавируса, тем более.