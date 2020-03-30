Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус

Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирусИгорь НиколаевФото: «Комсомольская правда»

Российский певец и композитор Игорь Николаев сообщил о результате теста на коронавирус в своем Instagram.

«Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поделился артист. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей больницы в Коммунарке и свою семью.

О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось 26 марта. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса.

Позднее стало известно, что у певца диагностирована пневмония. Отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Кинокритик выбрал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях
Кинокритик выбрал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях
Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме
Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали
Япония закроет границы для иностранцев
Япония закроет границы для иностранцев
Русский случайно оказался в чате американцев и осыпал их матом
Русский случайно оказался в чате американцев и осыпал их матом
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус
Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус
В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений
В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений
Москвичам предрекли массовые увольнения из-за пандемии
Москвичам предрекли массовые увольнения из-за пандемии
В пленку можно завернуть всё!
В пленку можно завернуть всё!
Гадание по картинке: что ждет в апреле 2020 года
Гадание по картинке: что ждет в апреле 2020 года

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина

Еще по теме

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева
У Игоря Николаева заподозрили коронавирус
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»