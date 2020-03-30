Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус

Вадим Карасев

Игорь НиколаевФото: «Комсомольская правда»

Российский певец и композитор Игорь Николаев сообщил о результате теста на коронавирус в своем Instagram.

«Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поделился артист. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей больницы в Коммунарке и свою семью.

О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось 26 марта. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса.

Позднее стало известно, что у певца диагностирована пневмония. Отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести.