Стали известны штрафы за нарушение карантина
Сегодня российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. «Наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
согласно поправкам в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой гражданин, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Граждан, чьи действия представляют опасность для окружающих, могут обязать заплатить от 15 до 40 тысяч рублей; должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф равен миллиону рублей. Так могут наказать юридических лиц, действия которых привели к чьей-то гибели.
Напомним, что жителей Москвы обязали полностью соблюдать карантин и не выходить из дома без уважительных причин. Им можно покидать жилье, если требуется купить продукты, сходить в аптеку или выгулять домашнее животное.
Утром в понедельник дороги Москвы опустели, не было пробок, как это обычно случается в час пик.
Фото: Photoxpress.ru