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Стали известны штрафы за нарушение карантина

Стали известны штрафы за нарушение карантина
В течение этой недели жителям Москвы запрещается выходить из дома без уважительных на то причин. На улицах люди обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

Сегодня российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. «Наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

согласно поправкам в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой гражданин, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Граждан, чьи действия представляют опасность для окружающих, могут обязать заплатить от 15 до 40 тысяч рублей; должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф равен миллиону рублей. Так могут наказать юридических лиц, действия которых привели к чьей-то гибели.

Напомним, что жителей Москвы обязали полностью соблюдать карантин и не выходить из дома без уважительных причин. Им можно покидать жилье, если требуется купить продукты, сходить в аптеку или выгулять домашнее животное. 

Утром в понедельник дороги Москвы опустели, не было пробок, как это обычно случается в час пик. 

Фото: Photoxpress.ru

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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