Том Хэнкс рассказал о самочувствии после коронавируса

Анастасия Иванова

. Вернувшийся домой Том Хэнкс рассказал поклонникам в твиттере о своем самочувствии после перенесенного коронавируса.

Две недели актер и его жена Рита Уилсон были на карантине. Оба выздоровели и вернулись домой в Лос-Анджелес из Австралии, где Хэнкс снимался в байопике об Элвисе Пресли.

"Всем привет… Мы дома, и теперь вместе со всей Америкой не будем никуда выходить", - написал он в первом посте после возвращения.

"Большое спасибо всем, кто заботился о нас в Австралии. Их помощь сделала возможным наше возвращение в США. И большое спасибо всем за добрые пожелания. Это было очень важно и для меня, и для Риты", - добавил он.

Хэнкс и его жена стали одними из первых знаменитостей, подхвативших COVID-2019. В числе заразившихся Идрис Эльба с женой Сабриной Доур, актрисы Ольга Куриленко и Рейчел Мэттьюз ("Холодное сердце 2"), певец Пласидо Доминго.