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Трамп оценил потери России во Второй мировой войне в 50 миллионов человек

Трамп оценил потери России во Второй мировой войне в 50 миллионов человекДональд ТрампФото: Pete Marovich / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и оценил потери России во Второй мировой войне. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Fox News.

«Не скажу, что наши отношения безупречны, (...) но Россия вместе с нами воевала во Второй мировой войне, они потеряли 50 миллионов человек», — отметил американский лидер. По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать это партнерство и сейчас, когда борются с пандемией. Другие страны тоже не должны отворачиваться от России, заметил президент.

Он добавил, что во время войны Германия была врагом США, а сейчас получает привилегии в торговле. Трамп подчеркнул, что Берлин платит очень мало в фонд НАТО — в два раза меньше, чем нужно.

Потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. При этом общая убыль в те годы достигала 52 миллионов человек.

По последним данным, в США более 143,7 тысячи зараженных коронавирусом; 2,5 тысячи человек погибли, 4 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных. В России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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