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Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса

Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавирусаДональд ТрампФото: Stefani Reynolds / Globallook

Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Как заявил американский лидер, наихудшие показатели ожидаются к началу лета. Дату 1 июня он назвал «подножием горы», после которой начнется процесс восстановления страны. «Может быть это будет раньше, если нам посчастливится», — выразил надежду он.

Ранее Трамп спрогнозировал, что пик смертности от коронавируса в стране будет достигнут в течение двух недель. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он добавил, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.

По последним данным, в США зафиксировано 140,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 2,4 тысячи человек умерли, еще 2,6 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 718,6 тысяч зараженных.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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