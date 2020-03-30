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Трамп продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля

Трамп продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля
Меры по предотвращению распространения коронавируса в США продеваются до 30 апреля, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье. 

"Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его распространение", - сказал президент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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