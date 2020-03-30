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Трамп рассказал, кто будет платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, переехавших в США

Трамп рассказал, кто будет платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, переехавших в США

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Соединённые Штаты не собираются оплачивать безопасность королевской пары, которая недавно переехала в Калифорнию.

Глава Белого дома также рассказал, что всегда был большим поклонником Елизаветы II и Соединённого Королевства, но за свою безопасность принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны заплатить сами.

Ранее СМИ сообщали, что Гарри и Меган, покинувшие Великобританию, будут постоянно проживать в Канаде, но недавно они переехали в США. Гарри, Меган и малыш Арчи теперь живут в изоляции недалеко от Голливуда в соответствии с мерами сдерживания Covid-19 в Калифорнии.

Споры вокруг стоимости защиты бывших высокопоставленных членов королевской семьи в их новой жизни продолжают расти, так как остаётся неясным, кто же будет платить за их безопасность?

Существуют опасения, что британским налогоплательщикам придется оплачивать личную охрану Гарри и Меган, но это также могут сделать и сами Сассексы, королева или принц Уэльский, пишет издание „LBC News“.

Официальные лица в Канаде также отказались оплачивать счета за обеспечение безопасности семьи Сассексов.

Ни Букингемский дворец, ни МВД Британии не распространяются о стоимости безопасности Гарри, Меган и Арчи, но счет оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов в год.

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По материалам: u-f.ru

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