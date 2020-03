Трамп рассказал, кто будет платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, переехавших в США

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Соединённые Штаты не собираются оплачивать безопасность королевской пары, которая недавно переехала в Калифорнию.

Глава Белого дома также рассказал, что всегда был большим поклонником Елизаветы II и Соединённого Королевства, но за свою безопасность принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны заплатить сами.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!