Трамп рассказал, кто будет платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, переехавших в США

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Соединённые Штаты не собираются оплачивать безопасность королевской пары, которая недавно переехала в Калифорнию.

Глава Белого дома также рассказал, что всегда был большим поклонником Елизаветы II и Соединённого Королевства, но за свою безопасность принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны заплатить сами.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Ранее СМИ сообщали, что Гарри и Меган, покинувшие Великобританию, будут постоянно проживать в Канаде, но недавно они переехали в США. Гарри, Меган и малыш Арчи теперь живут в изоляции недалеко от Голливуда в соответствии с мерами сдерживания Covid-19 в Калифорнии.

Споры вокруг стоимости защиты бывших высокопоставленных членов королевской семьи в их новой жизни продолжают расти, так как остаётся неясным, кто же будет платить за их безопасность?

Существуют опасения, что британским налогоплательщикам придется оплачивать личную охрану Гарри и Меган, но это также могут сделать и сами Сассексы, королева или принц Уэльский, пишет издание „LBC News“.

Официальные лица в Канаде также отказались оплачивать счета за обеспечение безопасности семьи Сассексов.

Ни Букингемский дворец, ни МВД Британии не распространяются о стоимости безопасности Гарри, Меган и Арчи, но счет оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов в год.