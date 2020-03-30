Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Stefani Reynolds / Globallook

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — заявил Трамп. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он добавил, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.

Помимо этого американский президент заявил, что меры против распространения коронавируса, изначально введенные до 30 апреля, будут продлены.

По последним данным, в США зафиксировано 139,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 2,4 тысячи человек умерли, еще 2,6 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 718,6 тысяч зараженных.