У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус и проверили температуру

Вадим Карасев

Кадр: «Что? Где? Когда?»

Эфир интеллектуальной телепередачи «Что? Где? Когда?» вечером 29 марта прошел при особых условиях из-за коронавируса. Так, впервые за 30 лет в зале не было зрителей. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Игру провела команда знатоков с капитаном, обладателем «Бриллиантовой совы» Андреем Козловым. Ведущий Борис Крюк подчеркнул, что днем у всех игроков и представителей в зрительном зале были взяты тесты на коронавирус.

Также в начале эфира у каждого из знатоков врач проверил температуру. «А сейчас замеряем температуру, на всякий случай — лучше перестраховаться», — пояснил Крюк. На столе знатоков также находился антисептик для рук. Ведущий периодически просил участников команды пользоваться данным санитарным средством.

Козлов рассказал, что последний раз в пустом зале знатоки играли в 1990 году во время серии отборочных игр. Тогда передачу вел ее создатель Владимир Ворошилов. В опубликованном на YouTube-канале передачи видео капитан команды подтвердил, что у всех участников и зрителей тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

В связи с распространением коронавируса многие передачи Первого канала и «России 1» стали записываться без участия зрителей. Так, без зрителей выходят как развлекательные (например, «Вечерний Ургант»), так и политические шоу («Вечер с Владимиром Соловьевым»). Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова сообщала, что такая мера вводится, чтобы не подвергать опасности участников шоу.