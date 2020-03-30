У российских велогонщиков закончились деньги на суды с WADA

Вадим Карасев

Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов оказались не в состоянии продолжать судебные разбирательства со Всемирным антидопинговым агентством – у спортсменов закончились деньги на это.

По словам тренера Александра Кузнецова, гонщики оплачивали услуги юристов на протяжении 30 месяцев и это стоило больших денег. Тогда им помогали друзья и болельщики.

"Продолжать судебную тяжбу, подавать апелляции для парней экономически непосильно", – цитирует его ТАСС.

Велогонщики пытаются доказать, что из-за WADA и лично Рикарда Макларена сорвалось их выступление на Играх в 2016 году. В Высшем суде провинции Онтарио ранее отказали им в рассмотрении дела, посчитав, что оно не относится к компетенции органа.

Как сообщал Ruposters, ранее американского борца с допингом в велоспорте поймали на допинге – бывший член антидопингового комитета Федерации велоспорта США Джон Гливс признан виновным в употреблении запрещенных веществ.