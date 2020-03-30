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Украина торгуется с МВФ и считает голоса

Украина торгуется с МВФ и считает голоса

Страна продолжает переговоры с Международным валютным фондом по увеличению программы поддержки: Владимир Зеленский сообщил о сумме $ 8 млрд. Взамен МВФ требует от Украины выполнения всего двух пунктов, но каких: принятия нового закона о банках и качественного проведения аграрной реформы.

То, что «президент достиг новых договоренностей с МВФ», украинцы слышат из месяца в месяц. Основные требования фонда также не меняются. Что жителю Украины, что стороннему наблюдателю становится понятно: правительство просто не в состоянии на данный момент принять законы в том виде, в каком этого хотят внешние силы.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, похоже, тоже больше выдает желаемое за действительное, говоря об «очень хорошем прогрессе» в переговорах.

«На данный момент мы имеем достаточно позитивный диалог с МВФ, — сообщал в ответ глава Кабмина Денис Шмыгаль. — Мы договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения любых условий. Мы движемся в том же контексте, в котором двигались ранее. Из 8 параметров, которые Украина должна выполнить перед МВФ, остается еще два».

Остановимся подробнее на том, в какой динамике сейчас находятся эти злосчастные (и не факт, что выполнимые) два пункта. Правительственный законопроект о банках СМИ мгновенно назвали «антиколомойским». Многие специалисты уверены, что это «закон одного прецедента», необходимый для того, чтобы бывший совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский не мог претендовать на компенсацию за национализированный в 2016 году банк уже в рамках закона.

Суть законопроекта заключается в отказе бывшим собственникам национализированных финансовых структур в праве обращаться в суд для возврата учреждения. Истцы в таком случае смогут претендовать лишь на компенсацию ущерба и то, если суд сочтет доказательства понесенных убытков достаточными. Конечно, все это напрямую касается дела Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Все западное общество однозначно против Коломойского и ни на йоту уступать не собирается: напомним отчет Kroll, в котором говорится, что на момент национализации банк был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $ 5,5 млрд».

Если законопроект будет принят (о чем уверенно говорит замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук), то появится новая проблема: нужно четко соблюсти действующее законодательство. Скорее всего, международный аудит посчитать претензии Коломойского безосновательными и оставит его без компенсации, но на это понадобится немало времени. С большой вероятностью именно поэтому Арсен Аваков и отметился жесткими высказываниями по поводу дефолта и возможного разрыва отношений с МВФ. В общем, тот законопроект, в каком виде его примет Рада, далеко не решает судьбу «ПриватБанка».

Что до второго пункта требований МВФ, закона о рынке земли, то с ним и сложнее, и легче одновременно. Вечером 27 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на заседание партии «Слуга народа» (там, кстати, не было почти половины депутатов) и смог форсировать согласование вопроса о принятии земельной реформы. В документе появилось еще немного уступок: на первом этапе приобрести украинскую землю смогут лишь физические лица и — до 100 гектаров «в одни руки».

Но ранее, 17 марта, случилось показательное шоу в Верховной Раде. Голосование по земельной реформе было перенесено: нардепы ждали подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса. Мы уже помним, как в феврале министр экономики Тимофей Милованов говорил, что закон о рынке земли примут за ночь или две. Но обещаниями МВФ сыт не будет, и бодрые высказывания Зеленского и Разумкова о том, что в ближайший понедельник на внеочередном заседании Рады примут сразу два закона («антиколомойский» и земельный), звучат как бравада. То ли они забыли о правках «Оппоплатформы», то ли настроены на долгую возню с последующей отменой закона в Конституционном суде.

С законом о банках, если основную партию поддержат «Голос», «ЕС» и «Доверие», голосов также набирается «еле-еле». Если для анонсированных законов в понедельник не хватит голосов самой разобщенной «Слуги народа», будет просто смешно. И да, в МВФ прекрасно знают о том, что Украина сейчас находится в положении Остапа Бендера.

Артём Бузила, Луганск

# Политика
По материалам: eadaily.com

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