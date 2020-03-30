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Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ

Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ
Глава Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и заручилась поддержкой Канады в Международном валютном фонде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Кулеба проинформировал главу МИД Канады о состоянии принятия в Верховной Раде законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этой международной финансовой институции.

"Собеседники также обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19. В частности, Дмитрий Кулеба проинформировал о программе МИД Украины "Защита" и помощи гражданам за рубежом", - говорится в сообщении.
Министры также скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране.

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействию продолжающейся агрессии РФ.

Кулеба обратил внимание на попытки России ослабить санкции из "гуманитарных соображений" борьбы с COVID-19 и подчеркнул на необходимости сохранять санкции против РФ.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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