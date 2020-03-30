Украинцы устроили очередной протест, отказываясь от обсервации: что происходит в "Борисполе"

Влада Некрасова

В аэропорт «Борисполь» в ночь на 30 марта прилетели два самолета с эвакуированными из Дохи (Катар) украинцами, которых отправили на обязательную двухнедельную обсервацию.

В аэропорту самолет встретили полиция и нацгвардейцы, сообщает OBOZREVATEL.

Прибытие самолета

Однако оказалось, что требование об обязательной (платной) обсервации стало неожиданностью для пассажиров самолета, поэтому прибыв в Украину, они начали прорываться к выходу из самолетов.

Тем не менее выход оказался закрыт, а людям разрешили пройти только к автобусам ГСЧС, которые должны были доставить пассажиров к месту обсервации.

Туристы заявили, что готовы пройти тесты на коронавирус и отправиться на самоизоляцию, однако им также отказали.

Местом обсервации для первой группы туристов стал отель «Козацький» в центре Киева. Туда их завели через «черный ход», и здание тут же опечатали.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта.