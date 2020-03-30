Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы

Алексей Вольцев

На 97-м году жизни в Москве скончался Юрий Бондарев — последний оставшийся в живых классик советской фронтовой прозы.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сообщила Валентина Бондарева, супруга писателя.

Юрий Бондарев — представитель литературного жанра, известного как «лейтенантская проза» о Великой Отечественной войне. Особенность этого жанра — описание фронтовых реалий от лица младшего офицера или сержанта, как правило, пехотинца. К корифеям «лейтенантской прозы», кроме Бондарева, относят Григория Бакланова, Василя Быкова, Константина Воробьева, Вячеслава Кондратьева, Виктора Курочкина. Бондарев до своей кончины был последним оставшимся в живых представителем «лейтенантской прозы».

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске, Оренбургская область, в семье советского юриста, участника Первой мировой войны. В 1931 году семья переехала в Москву. Летом 1941 года старшеклассник Бондарев принимал участие в строительстве оборонительных сооружений под Смоленском. В 1942 году после окончания школы был направлен военкоматом в пехотное командное училище, дислоцированное в Актюбинске. В октябре 1942 года Бондарева и других курсантов срочно направили из Казахстана на оборону Сталинграда как младших командиров. Во время Сталинградской битвы сержант Бондарев командовал минометным расчетом. В конце 1942 года попал в госпиталь в результате контузии, ранения в спину и тяжелого обморожения. После выписки из госпиталя отправлен на Воронежский (впоследствии 1-й Украинский) фронт как командир миноментного расчета стрелкового полка. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. Во второй раз попал в госпиталь после ранения, полученного во время боев за освобождение Житомира в конце 1943 года.

Бондарев освобождал Украину, Польшу, дошел в составе советских войск до польской границы с Чехословакией. В октябре 1944 года был отправлен командованием на учебу в артиллерийское училище в Оренбурге (тогда Чкаловск), в декабре 1945 года выпустился из училища в звании младшего лейтенанта, с ограниченной из-за ранений годностью к строевой службе. В запас вышел в звании капитана. В том же 1945 году Юрий Бондарев заочно поступил в Литературный институт имени Горького.

По роману Бондарева «Батальоны просят огня» в 1985 году был снят художественный фильм, где одну из главных ролей — старшего лейтенанта Орлова — сыграл Николай Караченцев. В 1972 году был также экранизирован «Горячий снег» — автобиографический роман Бондарева о боях за Сталинград. Главного героя — командира батареи младшего лейтенанта Дроздовского, в фильме сыграл Николай Еременко. Бондарев был соавтором сценария киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение». Произведения Бондарева а были переведены более чем на 70 языков мира, последний роман «Без милосердия» был издан в 2004 году.





Вступивший на фронте в ВКП (б) Бондарев до конца жизни оставался убежденным коммунистом. В июле 1991 года Бондарев поставил свою подпись под «Словом к народу» — обращению советских граждан к Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. В тексте обращения жестко критиковались перестройка, «свободный рынок» и «демократизация», звучали призывы не допустить распада СССР, межнациональной розни и гражданской войны. Помимо Бондарева под «Словом к народу» подписались Валентин Распутин, Валентин Варенников, Александр Проханов, Геннадий Зюганов и другие ныне известные люди.

Редакция ИА Newstes выражает соболезнования родным и близким Юрия Васильевича Бондарева.