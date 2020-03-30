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Увозят в "полицию" и берут отпечатки пальцев: в ОРДО массовые облавы на владельцев украинских паспортов

Увозят в "полицию" и берут отпечатки пальцев: в ОРДО массовые облавы на владельцев украинских паспортов

В ряде городов на оккупированной территории Донецкой области в течение последних нескольких дней проводят масштабные проверки документов — под прицелом люди с украинскими паспортами и с неместной пропиской. Граждан с паспортами Украины переписывают, некоторых даже увозят в местные отделения «полиции».

Проверки прошли в Макеевке, в Ясиноватой, в Горловке, Старобешево. Об этом «ФАКТАМ» сообщили очевидцы.

«Ездили в город за покупками, в районе горисполкома автоматчики зашли в автобус — проверили паспорта, затем шли по улице — снова попали на патруль — снова проверили. Мы показали свои украинские паспорта старого образца и талончики на получение „паспорта ДНР“ на сентябрь. „Полицейские ДНР“ спрашивали нас, почему мы не „легализовали“ украинские паспорта. Объяснили, что для этого мы должны взять адресную справку в местной миграционной службе. Сказали, что ее быстро выписывают. А теперь без нее — паспорт гражданина Украины даже с талончиком на получение „паспорта ДНР“, мол, не документ. Обещали, если мы еще раз попадемся без этой адресной справки (с местом прописки), оштрафуют на 35 рублей — это минимум. Интересовались, почему мы не стоим в очереди на получение паспорта РФ — мол, дают же и даже бесплатно подвозят к месту получения — в Россию и обратно. Мы ответили, что денег на российский паспорт нет. На самом деле и надобности в его получении у нас тоже нету. С пятницы по городу проверки. Многих увозят в райотделы „полиции ДНР“ и там берут отпечатки пальцев», — рассказали жители Горловки.

О масштабных проверках документов, с целью выявить тех, кто еще не получил «паспорт ДНР», сообщают и в социальной сети.

«У нас уже получается с украинским паспортом ходить нельзя? Так что же тогда наше „государство“ нормально их („Паспорта ДНР“. — Авт.) выдать не может? Пока в очереди стоят люди, а если ещё и прописка не „ДНР“, так вообще проблема. Да уж…», — пишут местные жители в форуме горловчан, жалуясь на то, что их заставляют получать «паспорта ДНР», очередь за которыми — на несколько месяцев.

Напомним, что в ОРДО заставляют получать «паспорта» фейковой квазиреспублики под угрозой невыплат зарплат и пенсий. А облавы на людей с украинскими паспортами в ОРДО начались еще полгода назад. В марте текущего года силовиков ОРДО заставили сдать свои украинские паспорта.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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