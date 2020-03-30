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В Астрахани начали проводить дезинфекцию остановок и леерных ограждений

В Астрахани начали проводить дезинфекцию остановок и леерных ограждений

С понедельника, 30 марта, в Астрахани начали проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта и лееерных ограждений, установленных около пешеходных переходов.

Обработку проводят сотрудники муниципального предприятия «Мосты и каналы» в соответствии с поручением ио главы администрации Астрахани Марии Пермяковой, сообщается на сайте городской администрации.

Мероприятия по дезинфекции начали проводить с центра города, на улицах Адмиралтейской и Ленина.
Кроме того, в ночное время будет вестись влажная уборка улиц.

Администрация Астрахани настоятельно рекомендует управляющим компаниям и ТСЖ более активно вести санитарную обработку в подъездах и лифтах, а также, перил на лестничных пролетах в многоквартирных домах.

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По материалам: u-f.ru

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