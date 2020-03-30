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В Астраханской области ввели карантинный режим, в том числе и на рыбалку

В Астраханской области ввели карантинный режим, в том числе и на рыбалку

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о введении на территории региона карантина из-за угрозы всплеска инфицирований коронавирусной инфекцией COVID19 с 30 марта 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Астраханской области.

Позже Игорь Бабушкин обратился к жителям и гостям области. Он отметил, что в регионе сейчас есть 2 подтвержденных случая и 5 условно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом.

По мнению медиков такая ситуация сложилась из-за пренебрежительного отношения к режиму самоизоляции первых заболевших граждан.

Губернатор подчеркнул, что вероятнее всего, в области может случиться всплеск заражений опасной инфекции. В связи с чем, и было принято решение о переводе Астраханской области в режим повышенной готовности.

Отдельно Игорь Бабушкин обратился к рыбакам, и к местным, и к приезжим.

Он попросил приезжих рыбаков уехать из области в места своего проживания. В случае если они не покинут область, то им запрещается покидать места проживания в Астраханской области. В случае нарушения этого ограничения их поместят под строгий карантинный режим.

Все, кто будет пытаться выходить к водоемам на рыбалку, будут привлекаться к соответственным мерам наказания.

Игорь Бабушкин также обратился к людям, приехавшим из-за рубежа. Он предупредил их о том, что в случае нарушений ограничительных мер или отказа от режима самоизоляции они будут привлечены к уголовной ответственности.

Губернатор попросил людей находиться дома (по месту прописки или по месту проживания) и без острой необходимости не выходить из дома.

Он отметил, что те, кто должен ходить на работу, могут это делать. При этом им следует не забывать о профилактических мерах (использование средств индивидуальной защиты, мытье рук и пр.). Для остальных – лучше ограничиться.

Поводами для выхода из дома могут быть:



покупки в ближайшем к дому магазине;



выгул домашних животных;



вынос мусора.

В остальных случаях жителям и гостям Астраханской области покидать дома категорически запрещается.

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По материалам: u-f.ru

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