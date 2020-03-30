В Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

В Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее письмо трех членов фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» от Германии поступило в редакцию РИА Новости.

«Мы серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России», — говорится в письме. Парламентарии требуют провести расследование пропагандистских атак. При этом агентство отмечает, что в тексте не упоминается ни один конкретный случай.

Всего в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.