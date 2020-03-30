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В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений

В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля поступления платежей.

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 1 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.

Законопроект, внесенный правительством РФ, обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчётах с обменными знаками игорного заведения, отдельные реквизиты, которые позволят налоговикам идентифицировать клиентов таких заведений. К этим реквизитам относятся фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика.


С 1 января 2020 года налоговая база по НДФЛ в части доходов в виде выигрышей, полученных в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между полученными и уплаченными за фишки денежными средствами.

# Россия
По материалам: ria.ru

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