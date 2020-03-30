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В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы с Covid-19

В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы с Covid-19

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы предложил парламенту на пленарном заседании завтра, 31 марта, рассмотреть законопроект о мерах, рекомендованных правительству РФ, по предотвращению распространения коронавируса.

«Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива поддержана шестью комитетами — соисполнителями.

«В этом законопроекте предлагается правительству РФ ряд мер, которые направлены в первую очередь на повышение эффективности борьбы с коронавирусом, и, с другой стороны, это меры по минимизации последствий коронавируса для людей и экономики в целом», — сообщил глава комитета Василий Пискарев.

По его словам, в частности, «для бизнеса предлагается приостановить проведение проверок по линии государственного и муниципального контроля, надзора вплоть до конца этого года с тем, чтобы бизнес не подвергался административным нагрузкам».

«Предлагается приостановить рассмотрение всех заявлений и обращений, касающихся банкротства. Это поможет сохранить предприятия, — сказал депутат. — Важнейшей инициативой является возможность оказания помощи туроператорам, а также туристам, которые по причинам от них не зависящим оказались в трудном положении».

Пискарев добавил, что в законопроекте речь идет о поддержке и решении проблем, связанных с поставкой медикаментов, а также о том, как исключить создание искусственного дефицита лекарственных средств и препаратов.

«Мы столкнулись с тем, что не всегда видим возможность приобрести те же маски, антисептические средства, но эта проблема создана искусственно недобросовестными юридическими или физическими лицами, которые закупают продукцию больше, чем в этом есть необходимость. Здесь правительство сможет временно приостанавливать розничную и оптовую продажу медикаментов по списку, чтобы создать запас, и он мог справедливо и грамотно распределяться среди нуждающихся», — пояснил парламентарий.

ИА Newstes уже сообщало, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, дающий ему право (в случае его принятия) новые полномочия во время чрезвычайных ситуаций. В пояснительной записке отмечается, что документ разработали для «урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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