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В Грузии остановят автобусы и метро из-за коронавируса

В Грузии остановят автобусы и метро из-за коронавируса
Премьер Грузии Георгий Гахария пояснил, что означает введенный в масштабах всей страны карантинный режим по коронавирусу: среди ограничений - запрет на передвижение общественного транспорта и выход на улицу людям старше 70 лет.

Решение о введении режима карантина в масштабах всей страны премьер Грузии озвучил в понедельник на чрезвычайном брифинге. Комендантский час вводится с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). В стране также действует чрезвычайное положение до 21 апреля. Число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 100 человек, 18 из них вылечились.

"Полностью вводится запрет на передвижения любого типа общественного транспорта, в том числе метро, разрешено движение на легковом автомобиле, в том числе на такси, однако только в том случае, если будут учтены рекомендации минздрава и в автомобиле будут находиться не более трех человек, двое из них должны сидеть на задних креслах... Запрещается скопление во всех местах более трех человек, кроме продуктовых магазинов и аптек, где обязательная дистанция между людьми должна составлять 2 метра", - заявил премьер.


Глава правительства отметил, что "запрещается выходить из дома гражданам старше 70 лет, за исключением тех случаев, когда они направляются в ближайший продуктовый магазин, в ближайшую аптеку или в ближайшее медицинское учреждение".

# В мире
По материалам: ria.ru

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