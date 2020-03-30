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В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса

В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавирусаФото: Manuel Lorenzo / EPA-EFE

В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения королевства.

По последним данным, с учетом 812 летальных случаев всего в стране зафиксировано 7,3 тысячи смертей из-за коронавируса. При этом также сообщается о 6,4 тысячи новых случаев заражения, общее число по этому показателю достигло 85 195.

28 марта Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Тогда за сутки на территории королевства скончались 832 человека.

Всего в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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