В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время

Анастасия Иванова

В Италии заявили, что ожидают снижение количества заразившихся через неделю. Об этом сообщает ВВС. По словам заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, на данный момент эпидемия коронавируса в Италии приближается к своему пику, а значит вскоре количество новых случаев инфицирования пойдет на спад.Силери отметил, что через неделю, или "максимум через 10 дней" ожидается снижение числа новых случаев COVID-19.Силери попытался преуменьшить критику в адрес итальянского правительства, которое обвиняют в слишком запоздалом введении карантинных мер. Он сказал, что правительство "действовало быстро", но Ломбардии не повезло.Стоит подчеркнуть, что за последние сутки количество погибших от COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек, а число инфицированных за все время достигло 92 тысяч человек.