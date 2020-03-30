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В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время

В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
В Италии заявили, что ожидают снижение количества заразившихся через неделю. Об этом сообщает ВВС. По словам заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, на данный момент эпидемия коронавируса в Италии приближается к своему пику, а значит вскоре количество новых случаев инфицирования пойдет на спад.

Силери отметил, что через неделю, или "максимум через 10 дней" ожидается снижение числа новых случаев COVID-19.

Силери попытался преуменьшить критику в адрес итальянского правительства, которое обвиняют в слишком запоздалом введении карантинных мер. Он сказал, что правительство "действовало быстро", но Ломбардии не повезло.
Стоит подчеркнуть, что за последние сутки количество погибших от COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек, а число инфицированных за все время достигло 92 тысяч человек.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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