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В Казахстане усилят карантинные меры из-за коронавируса

В Казахстане усилят карантинные меры из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Карантинные меры из-за коронавируса будут усилены во всех регионах Казахстана. Об этом пишет «МИР 24».

На текущий момент в Казахстане зафиксированы 302 случая заражения, 1 человек с подтвержденным диагнозом скончался. 16 марта в республике был объявлен режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен карантин.

С сегодняшнего дня на карантин отправлены еще шесть городов: Атырау, Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай. Помимо этого, карантинные меры вводятся еще в ряде областей.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов отметил важность самоизоляции и ограничения контактов с другими людьми.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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По материалам: pnp.ru

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