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В Кирове началось благоустройство мемориалов защитникам Отечества

В Кирове началось благоустройство мемориалов защитникам Отечества

В Кирове началась реализация Федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 2020 год. Власти города определили, кто займётся благоустройством мемориальных комплексов, пишет Infox.ru.

Отреставрировать планируется памятники на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Также в Кировской области в этом году будут приведены в порядок мемориалы на Новомакарьевском и Филейском кладбищах, а также на погостах в селах Бахта, Русское, в слободах Сошени и Орлы. Их благоустройство включает ремонт фасадов, покраску ограждений, а также ремонт дорожек, ведущих к мемориалам.

Кроме того, возле Мезринско-Петелинского и Старомакарьевского погостов в Кирове собираются благоустроить прилегающие территории. Соответствующие мероприятия будут осуществляться за счёт средств городского бюджета.

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По материалам: pnp.ru

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