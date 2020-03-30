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В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек

В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человекФото: Aly Song / Reuters

В материковом Китае за прошедшие сутки коронавирусом заразился всего один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Всего был выявлен 31 случай инфицирования, из них 30 — у прибывших из-за рубежа людей. На данный момент в больницах Китая остаются 2,4 тысячи человек, состояние 633 больных оценивается как тяжелое.

29 марта власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса. Утверждалось, что распространение инфекции в стране удалось остановить.

22 марта сообщалось, что несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Об этом писала местная пресса со ссылкой на закрытые данные правительства. Таким образом, считают журналисты, число заболевших в Китае может достигать 125 тысяч.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. На первом месте по количеству зараженных находятся США — там зарегистрировано 142,3 тысячи случаев. На втором месте находится Италия (97,6 тысяч заболевших), на третьем — Китай (82,1 тысяча заболевших).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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