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В Кремле назвали принятые меры по борьбе с COVID наиболее эффективными

В Кремле назвали принятые меры по борьбе с COVID наиболее эффективными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему в России не вводят режим чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса.

По его словам, принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и эффективными.

Песков отметил, что у Владимира Путина есть своя точка зрения на ситуацию и ему необходимо ежедневно принимать решение.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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