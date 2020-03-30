В Кремле назвали принятые меры по борьбе с COVID наиболее эффективными

Анастасия Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему в России не вводят режим чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса.

По его словам, принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и эффективными.

Песков отметил, что у Владимира Путина есть своя точка зрения на ситуацию и ему необходимо ежедневно принимать решение.

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