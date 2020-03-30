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В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавируса

В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавирусаАлександр ДрозденкоФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает ТАСС.

Как пишет 78.ru, гражданам, которые покидают квартиру или дом, рекомендуется иметь при себе паспорт. По данным издания, за пределами своего района можно будет находиться при наличии разрешающего документа, например, о работе. Кроме того, если в населенном пункте будут выявлены новые случаи заражения, жителям разрешать передвигаться только в его пределах. На выездах из города будут стоять сотрудники ДПС и Росгвардии.

Ранее 30 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге умер пациент с выявленным коронавирусом. Это вторая смерть зараженного коронавирусом в Петербурге — 28 марта умер пациент в больнице имени Боткина.

26 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге временно закроют все рестораны, бары, кафе и ночные клубы из-за эпидемии коронавируса. Ранее такие меры принял мэр Москвы Сергей Собянин.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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