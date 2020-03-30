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В меню неандертальцев из португальской пещеры входили крабы и мидии

В меню неандертальцев из португальской пещеры входили крабы и мидии

Команда исследователей из Барселонского университета под руководством профессора Жуана Сильяна (João Zilhão) изучила следы неандертальцев в приморской пещере в Португалии и обнаружила многочисленные свидетельства употребления ими в пищу морепродуктов. Ранее считалось, что использование морских ресурсов в таких масштабах было присуще лишь кроманьонцам.

Пещера Фигейра-Брава (Gruta da Figueira Brava) расположена на морском побережье в тридцати с небольшим километрах от Лиссабона. Во время последнего межледникового периода, когда неандертальцы жили там (от 86 000 до 106 000 лет назад), она находилась всего в двух километрах от моря. Раскопки в пещере показали, что неандертальцы систематически добывали и ели морепродукты. В некоторых слоях плотность раковин достигает 370 килограммов на кубический метр.

Пищей жителям пещеры служили самые разные обитатели моря: съедобные крабы (Cancer pagurus), крабы-пауки (Majoidea), морские блюдечки, мидии, некоторые другие двустворчатые моллюски, акулы, угри, морские караси, бакланы, чайки, олуши, чистики, гагары, утки, гуси, дельфины и тюлени. Из сухопутных животных местные неандертальцы охотились на оленей, коз, лошадей, туров и черепах. Помимо этого они разнообразили свой рацион оливками, инжиром и семенами пинии, причем последние неандертальцы хранили, чтобы сделать запас продовольствия на зиму.

Пещера дала ученым первое свидетельство значительного потребления морских ресурсов неандертальцами Европы. Полученные данные дополняются недавними свидетельствами того, что у неандертальцев была распространена патология костной ткани, известная как «ухо ныряльщика», показывающая, что они, возможно, занимались добычей моллюсков с морского дна для использования в пищу, а их раковин — в качестве инструментов.

По мнению исследователей, находки косвенно указывают, что неандертальцам было известно искусство плетения корзин. «Вы не можете пройти два километра, неся руками десять или двадцать килограммов собранных раковин», — объясняет Жуан Сильян.

Открытие делает сомнительной недавнюю гипотезу о том, что богатая морепродуктами диета современных людей, с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, способствующих развитию мозга и улучшающих когнитивные функции, помогла им победить неандертальцев. «Если [морепродукты] были важны для современных людей, то они были важны и для неандертальцев — или, возможно, они не имели того значения, какое им приписывали», — сказал Жуан Сильян, отметив, что в любом случае не многие современные люди жили на побережье.

Редкость находок моллюсков и других морских обитателей на других стоянках неандертальцев исследователи объясняют условиями их хранения. В большинстве случаев морепродукты невозможно транспортировать на дальние расстояния, поэтому они составляли существенную часть рациона только у приморских неандертальцев. А после окончания ледникового периода большинство пещер, где жили эти неандертальцы, оказалось затоплено из-за повышения уровня моря. Португальская пещера стала счастливым исключением. Подъем геологических слоев позволил ей остаться на суше и сохранил следы неандертальцев для современных исследователей.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.

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По материалам: polit.ru

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