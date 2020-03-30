В Москве будет введен режим самоизоляции для всех

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта абсолютно все жители столицы обязаны находиться дома. В связи с коронавирусом власти города были вынуждены прибегнуть к подобным мерам.

Уточняется, что при необходимости посещать работу или медицинское учреждение, нарушить режим самоизоляции будет возможно. Конечно, будет разрешено посещение аптек и продовольственных магазинов, пишет РБК. При этом важно соблюдать допустимое расстояние в 100 м от дома.

Также Собянин сообщил, что скоро будут изготовлены особые пропуска, разрешающие передвижение в городе. Усиление контроля, по словам мэра Москвы, будет только продолжаться. Соблюдение обязательных предписаний или рекомендаций будет осуществлено специальным оборудованием, которое вскоре будет установлено на территории всего города.

При этом, введенный режим домашней самоизоляции, не запрещает выезжать или въезжать в столицу. Важно, по словам Сергея Собянина, без лишней необходимости не покидать свою квартиру или город.