В Москве вводят обязательный всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса

Вадим Карасев

Сегодня власти Москвы приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Теперь для всех жителей столицы и Подмосковья начиная с 30 марта будет действовать обязательная самоизоляция. Покидать свои дома можно будет лишь в некоторых случаях, среди них — обращение за экстренной медицинской помощью или если есть прямая угроза жизни и здоровью, для поездок на работу в случае, если она не может быть приостановлена, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, похода в банк, салон связи, выгула домашних животных не более чем в 100 метрах от дома, а также для выноса мусора.

Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. В течение недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль,

— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что на прошлой неделе президент страны Владимир Путин объявил о длинных выходных начиная с 28 марта длительностью девять дней.

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