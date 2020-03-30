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В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на автомобиле

В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на автомобиле

В Одессе произошла массовая драка из-за портрета Иосифа Сталина на легковом автомобиле. Конфликт инициировали местные националисты, посчитавшие наклейку запрещенной символикой.

Первоначально "активисты" решили сами попросить автовладельца убрать портрет. Получив отказ, они вызвали полицию, чтобы решить спор в соответствии с законодательством. Водитель тем временем позвал друзей – пришло около 15 человек. После этого началась драка.

"Так как их было 15, а нас только двое, я вынужден был выстрелить в воздух, после этого сотрудникам полиции удалось их успокоить", – сказал один из националистов.

Представители полиции установили личность владельца машины и начали против него расследование по части 1 статьи 461-1 УК – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

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По материалам: uposters.ru

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