В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе

Вадим Карасев

Сотрудники полиции Пензенской области выявили в соцсети распространителя фейков, который разместил недостоверную информацию о количестве заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Мужчине грузит штраф до 100 тысяч рублей.



"Установлено, что 27-летний житель областного центра анонимно разместил в социальной сети публикацию, в которой сообщил сведения о количестве заболевших коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности", — сказали в ведомстве.



Гражданин в содеянном признался и пояснил, что при помощи данной публикации хотел "выяснить у пользователей социальной сети реальную картину о распространении коронавируса в Пензе. Позже он понял, что размещенная им информация способна ввести читателей в заблуждение и вызвать негативные последствия".

В полиции уточнили, что в действиях мужчины содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", в связи с чем ему грозит наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей.

