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В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом

В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусомФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

Инфекцию у пациента подтвердили по результатам вскрытия, уточнил губернатор. Сведений о личности умершего он не привел.

Это вторая смерть от коронавируса в Петербурге — 28 марта умер пациент в больнице имени Боткина.
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Ранее 30 марта стало известно о смерти 84-летней пациентки с коронавирусом в Москве. У женщины был сахарный диабет, пневмония, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

За сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения в 35 регионах. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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