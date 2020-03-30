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В пленку можно завернуть всё!

Обычная стрейч пленка сегодня считается самым удобным материалом для упаковки. Мягкая и тонкая, она отлично защищает предметы от пыли, грязи и воды, надежно фиксирует их и позволяет перевозить на любые расстояния.

Производители предлагают прозрачную и цветную, плотную и эластичную пленку, для автоматического и ручного использования. И сегодня без нее сложно представить себе работу промышленных и транспортных предприятий, упаковку товаров и багажа, даже в быту она помогает решать важные задачи. Какие разновидности стрейч пленки бывают и как выбрать ту, что подойдет вам?

Все дело в пленке

Изготавливают пленку двумя способами:

  1. Выдувная экструзия – полимер растворяют в специальном цилиндре, затем он поступает на кольцевую головку, равномерно распределяется по ней и превращается в заготовку в виде рукава, которую раздувают с помощью направленного потока воздуха и охлаждают. В результате получается тонкий многослойный материал для упаковки продуктов питания;
  2. Плоскощелевая экструзия – служит для изготовления пленочного полотна, которое тоже состоит из нескольких слоев, и отлично подходит, если нужно зафиксировать тяжелый и габаритный груз.

Для домашнего ручного использования изготавливают тонкую прозрачную пленку. Ее можно найти в магазинах в виде небольших рулонов. Для автоматического режима применяют более плотный материал в объемных катушках.

В чем же главные достоинства упаковочного стрейча? Вот лишь несколько причин, чтобы выбрать именно этот тип упаковки:

  • он отлично растягивается и плотно фиксирует обернутые им предметы;
  • плотное прилегание обеспечивает надежную герметичность;
  • слои пленки склеиваются между собой и их почти невозможно разорвать, проткнуть или повредить;
  • доступная стоимость материала и высокая экономичность из-за его растяжения;
  • вам не понадобиться специальное оборудование и дополнительное обучение для сотрудников.

Если по каким-то причинам вам не подходит пленка стрейч, ее заменит паллетная сетка, которая идеально подходит для объемных грузов неправильной формы и товаров, которые нуждаются в постоянной вентиляции. Сетка предотвращает скопление влаги внутри упаковки и чаще всего ее используют, когда нужно расфасовать фрукты, овощи, горячие продукты, подходит она и для заморозки.

Современные материалы позволяют надежно сберечь продукты и товары, быстро упаковать их и организовать доставку в любую точку мира.

# Бизнес

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