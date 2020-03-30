В Польше допустили перенос выборов президента из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Выборы президента Польши, которые запланированы на 10 мая этого года, могут перенести из-за пандемии коронавируса, сообщил действующий президент страны Анджей Дуда, передает РИА Новости.

Правительство Польши намерено проводить выборы 10 мая вопреки протестам оппозиции, которая требует перенесения даты из-за пандемии коронавируса. Однако Анджей Дуда допустил сценарий, при котором дата выборов может оказаться несостоятельной.

"Если бы произошло так, что эпидемия будет бушевать, и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые есть на данный момент, то я думаю, что эта дата выборов тогда может оказаться несостоятельной", – пояснил он.

На данный момент в Польше выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 19 человек скончались.

сообщило, что Варшава ввела ограничения на перемещения людей.